***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 11.03.2022Genel Kurul Tarihi 07.04.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ATAŞEHİRAdres Barbaros Mah. Mor Sümbül Sok. No:7/2 BGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,2 - 2021 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,3 - 2021 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun okunması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilip yürürlüğe giren Kar Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerimizin onayına sunulması,7 - Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2021 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde 2022 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin pay sahiplerimizin onayına sunulması,10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,11 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,12 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,14 - Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2021 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GKDavet2021.pdf - İlan MetniEK: 2 GKBilgilendirmeDökümanı2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 GAInv2021.pdf - İlan MetniEK: 4 GAInformationDocument2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Nisan 2022 Perşembe günü Saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılmıştır.Şirketimizin, 2021 yılına ait, 7 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Toplantı tutanağı ve E-hazirun cetveli eklenmiştir.Konuyla ilgili olarak www.emlakkonut.com.tr web sayfasında bilgilendirme yapılmıştır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 12.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Nisan 2022 Perşembe günü Saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılmıştırKonuyla ilgili olarak www.emlakkonut.com.tr web sayfasında bilgilendirme yapılmıştırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019864BIST