***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkEMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi23.12.2013Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarŞirketimiz geri alım programı kapsamında, bugüne dek sermayenin %3,65'ini temsil eden 138.879.862 TL nominal değerli pay Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,3158'sini temsil eden 12.000.000 TL nominal değerli kısmı 12.01.2023 tarihinde pay başına 7,93 – 8,22 fiyat aralığından (8,041753 ortalama fiyat) Şirketimizce satılmıştır. 12.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 126.879.862 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3.34'dür.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarEKGYO 12/01/2023 12.000.000 % 0,3158 8,0417 % 3,3389 70.728.308,72 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101581BIST