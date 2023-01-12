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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

12.01.2023 20:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )

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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
23.12.2013
Bildirim İçeriği

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu

Açıklamalar

Şirketimiz geri alım programı kapsamında, bugüne dek sermayenin %3,65'ini temsil eden 138.879.862 TL nominal değerli pay Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,3158'sini temsil eden 12.000.000 TL nominal değerli kısmı 12.01.2023 tarihinde pay başına 7,93 – 8,22 fiyat aralığından (8,041753 ortalama fiyat) Şirketimizce satılmıştır. 12.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 126.879.862 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3.34'dür.

Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EKGYO 12/01/2023 12.000.000 % 0,3158 8,0417 % 3,3389 70.728.308,72 -




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101581


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SANKO 23,78 35.236.014 % 9,99  
PRZMA 7,82 3.298.593 % 9,99  
SDTTR 62,30 14.385.444 % 9,97  
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17:59 Alış Satış %  
Dolar 18,7790 18,7831 % 0,05  
Euro 20,3625 20,3897 % 0,99  
Sterlin 22,8799 22,9947 % 0,64  
Frank 20,1637 20,2852 % 0,42  
Riyal 4,9853 5,0103 % 0,04  
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17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.898 20,74  
Altın Gr. 1.147 1.147 14,29  
Cumhuriyet 7.710 7.826 73,00  
Tam 7.745 7.811 78,00  
Yarım 3.771 3.822 39,00  
Çeyrek 1.891 1.911 20,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 0,45  
Gümüş Gr. 14,41 14,44 0,30  
B. Petrol 84,22 84,22 1,55  
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