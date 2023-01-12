***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
12.01.2023 20:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )
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Türkçe
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
İşleme Konu Ortaklık
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
23.12.2013
Bildirim İçeriği
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
Açıklamalar
Şirketimiz geri alım programı kapsamında, bugüne dek sermayenin %3,65'ini temsil eden 138.879.862 TL nominal değerli pay Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan paylardan Şirketimiz sermayesinin %0,3158'sini temsil eden 12.000.000 TL nominal değerli kısmı 12.01.2023 tarihinde pay başına 7,93 – 8,22 fiyat aralığından (8,041753 ortalama fiyat) Şirketimizce satılmıştır. 12.01.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların nominal değeri 126.879.862 TL olup, bu payların sermayeye oranı %3.34'dür.
Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
EKGYO 12/01/2023 12.000.000 % 0,3158 8,0417 % 3,3389 70.728.308,72 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101581
BIST