***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeri Alınan Payların Elden ÇıkarılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18 Eylül 2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)İşleme Konu OrtaklıkEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlemi Gerçekleştiren OrtaklıkEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İlgili Geri Alım Programının Tarihi25 Mart 2021Bildirim İçeriğiGeri Alınan Payların Satışı TablosuAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri uyarınca ve Şirket Genel Kurul kararları kapsamında Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Emlak Konut GYO" veya "Şirket") toplam 191.550.291 TL nominal değerli EKGYO paylarının Borsa İstanbul'dan geri alım işlemi gerçekleştirilmiştir.Şirket tarafından 2013-2023 yılları arasında Borsa İstanbul'dan geri alınmış, Şirket mülkiyetindeki paylardan, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin yaklaşık %4,92'sini temsil eden toplam 187.000.000 TL nominal değerli kısmı, 18 Eylül 2023 tarihinde kamuya açıklandığı üzere Türkiye dışında yerleşik yabancı bir kurumsal yatırımcıya plasman yoluyla ve pay başına 18 Eylül 2023 tarihi kapanış fiyatına yaklaşık %7,5 iskonto oranı uygulanarak 7,50 TL'den satışı tamamlanmıştır. İşlem kapsamında EKGYO mevcut ortak paylarından herhangi bir satış söz konusu değildir. Şirket mülkiyetindeki payların satışından elde edilen gelirin Emlak Konut GYO'nun yatırım bütçesinin finansmanında kullanılması hedeflenmektedir.Söz konusu satış sonrası Şirket'in geri alımlar neticesinde mülkiyetinde olan bakiye EKGYO payları toplamı 4.550.291 lot pay (toplam 4.550.291 TL nominal değer) ve bu payların Şirket sermayesi içindeki oranı yaklaşık %0,12'dir.İlgili tabloda işleme dair detaylı bilgiler yer almaktadır.Emlak Konut GYO adına Prudential Regulation Authority tarafından yetkilendirilen ve Birleşik Krallık'ta Financial Conduct Authority ve Prudential Regulation Authority tarafından regüle edilen HSBC Bank plc ("HSBC"), bu açıklamada yer alan hususlarda Emlak Konut GYO haricinde başka hiçbir kişinin tek plasman temsilcisi olarak görev almamaktadır ve Emlak Konut GYO dışında hiçbir kimseye karşı HSBC müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya burada belirtilen konularla ilgili tavsiyelerde bulunmakla sorumlu olmayacaktır. Ne HSBC ne de HSBC grubunun iştirak veya teşebbüslerinden herhangi biri, bu açıklama veya bu açıklamada atıfta bulunulan herhangi bir konu ile bağlantılı olarak HSBC'nin müşterisi olmayan herhangi bir kişiye karşı herhangi bir görev, yükümlülük veya sorumluluk ile (doğrudan veya dolaylı, sözleşme, haksız fiil, mevzuat veya başka bir şekilde) yükümlü değildir veya bunları kabul etmemiştir.Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.Geri Alınan Payların Satışı Tablosuİşleme Konu Pay Kodu İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Kalan Payların Sermaye Oranı (%) Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarEKGYO 21/09/2023 187.000.000 % 4,92 7,5 % 0,12 714.410.143 -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196630BIST