***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
13.04.2020 18:03
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01 Nisan 2020 tarihinde aldığı karar ile, 21 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın COVID-19 salgını nedeniyle, hastalığın ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20/03/2020 ve 53382221 sayılı yazısı ile belirtilen tavsiyeler çerçevesinde, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi ve planlanan genel kurul toplantısında alınacak kararlar çerçevesinde gerçekleştirilecek işlemlerin ertelenmesi kararlaştırılmıştır. İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacağı ilan olunur.
İptal Edilen Süreç
Genel Kurul
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837569
BIST
18:0596.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -72,33
|Açılış
|: 95.463
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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18:056,7963
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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375,37
En Düşük
360,89
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|24,86
|4.583.483
|% 10,00
|
|PETUN
|12,32
|19.238.089
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,73
|366.046.283
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.740,00
|665.710
|% 10,00
|
|KLNMA
|44,44
|64.582.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,35
|42.828.923
|% -9,94
|
|METAL
|0,84
|283.641
|% -9,68
|
|ROYAL
|1,68
|966.432
|% -9,19
|
|ETYAT
|1,31
|4.196.146
|% -7,75
|
|IHEVA
|2,57
|110.022.611
|% -7,22
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|PGSUS
|56,00
|911.112.225
|% 9,91
|
|ASELS
|24,94
|518.930.916
|% -0,64
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|GSRAY
|2,58
|504.661.652
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,02
|382.018.371
|% -1,94
|
|THYAO
|10,19
|1.782.488.559
|% 3,98
|
|CEMAS
|1,03
|145.278.863
|% 9,57
|
|GARAN
|8,46
|1.146.660.456
|% -1,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4858
|8,5283
|% 2,05
|
|Frank
|7,0016
|7,0438
|% 1,38
|
|Riyal
|1,8014
|1,8104
|% 1,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|31,53
|
|Altın Gr.
|375
|375
|11,34
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.455
|75,60
|
|Tam
|2.464
|2.527
|81,50
|
|Yarım
|1.198
|1.230
|37,80
|
|Çeyrek
|601
|615
|19,10
|
|Gümüş.Ons
|15,31
|15,36
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,03
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|B. Petrol
|32,02
|32,02
|0,54
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