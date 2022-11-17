***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.11.2022 17:41
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022 - 30.09.2022
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Yasal Zorunluluk
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/11/2022
Açıklamalar
2022 Yılı 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen ve Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Gelir Tablosu pdf olarak ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080930
BIST
17:344.527
En Yüksek
|Değişim
|: -3,02%
|| -141,15
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
17:3418,6142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0248
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
17:3419,2649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0681
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
17:341.053,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,67
|Açılış
|: 1.053,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler17:34
|MEGAP
|6,49
|71.455.476
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|71.455.476
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.220.417
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|137.430.766
|% 10,00
|
|DOKTA
|67,15
|56.881.436
|% 9,99
|
|DOGUB
|7,74
|28.805.310
|% -10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.310.256
|% -10,00
|
|YEOTK
|98,30
|345.491.128
|% -9,98
|
|SASA
|167,70
|1.333.372.035
|% -9,98
|
|KMPUR
|136,20
|209.849.345
|% -9,98
|
|THYAO
|107,20
|11.573.534.204
|% 2,49
|
|EREGL
|37,02
|6.937.801.442
|% -0,05
|
|ASELS
|40,96
|6.042.094.299
|% 2,81
|
|KONTR
|194,10
|4.454.288.449
|% -9,97
|
|KOZAL
|264,80
|3.606.597.358
|% 8,04
|
|EKGYO
|5,46
|2.053.107.091
|% -1,27
|
|VAKBN
|9,27
|3.454.651.000
|% -9,91
|
|ALBRK
|3,17
|1.114.643.893
|% 2,92
|
|YKBNK
|10,32
|3.519.230.810
|% -5,93
|
|HALKB
|9,26
|3.258.712.570
|% -9,92
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6142
|% 0,13
|
|Euro
|19,2509
|19,2649
|% -0,35
|
|Sterlin
|21,9128
|22,0226
|% -0,79
|
|Frank
|19,4902
|19,6077
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9371
|4,9618
|% 0,15
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-14,45
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.007
|7.124
|-38,00
|
|Yarım
|3.403
|3.483
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.741
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,90
|20,94
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,51
|-0,32
|
|B. Petrol
|91,71
|91,71
|-1,15
|
Seans Raporu
17:34
daha fazla
-
17:49HALKB
Yüzde -9.92 oranında düşüşle 9.26 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 823, 383 adet işlem
-
17:48XU100
Endeks 4, 531 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 95 altında . İşlem hacmi 104, 163.00 milyon TL de
-
17:48JANTS
Yüzde -7.30 oranında düşüşle 140.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 637, 357 adet işlem
-
17:45JANTS
Yüzde -8.42 oranında düşüşle 139.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 295 adet işlem
-
17:44JANTS
Yüzde -8.36 oranında düşüşle 139.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 602, 605 adet işlem