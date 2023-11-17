***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2023-30.09.2023Mali Tablonun Verildiği OtoriteVergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniYasal ZorunlulukMali Tablonun Verilme Tarihi17/11/2023Açıklamalar2023 3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesinde verilen SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosu PDF olarak ekte Sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218719BIST