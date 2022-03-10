***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
10.03.2022 13:31
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23 Ocak 2014 tarih ve II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ile uyumlu olarak oluşturulan Kar Dağıtım Politikasını, yıl sonlarında hesaplanan dağıtılabilir net dönem karının % 30 'unun (nakit temettü) dağıtılabileceğinin ekteki şekilde revize edilmesine, yapılacak olan ilk Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmasına ve Şirketin internet sitesinde kamuoyuna açıklanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008998
BIST
17:092.041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,44
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
17:0914,9217
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,2732
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9217
En Düşük
14,6097
17:0916,5539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 0,2998
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
17:09956,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,93%
|| 18,11
|Açılış
|: 956,75
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
962,63
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler17:08
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|8.238.950
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.434.173
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.369.230
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,12
|75.268.386
|% -5,88
|
|OZKGY
|7,41
|53.203.257
|% -5,84
|
|OZKGY
|7,41
|53.203.257
|% -5,84
|
|SKTAS
|3,11
|22.885.766
|% -5,47
|
|MTRYO
|1,43
|224.876
|% -4,67
|
|KRDMD
|15,24
|4.642.025.029
|% 6,35
|
|THYAO
|25,88
|3.216.265.103
|% -0,99
|
|SASA
|54,05
|2.223.714.512
|% -3,14
|
|TUPRS
|204,80
|2.046.034.617
|% 4,49
|
|EREGL
|34,66
|1.775.837.048
|% 2,36
|
|KRDMD
|15,24
|4.642.025.029
|% 6,35
|
|ODAS
|1,56
|330.750.938
|% 4,70
|
|DOHOL
|3,13
|651.772.275
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,15
|438.248.565
|% -1,38
|
|YKBNK
|3,69
|532.532.424
|% -1,34
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9032
|14,9109
|% 1,79
|
|Euro
|16,4910
|16,5336
|% 1,72
|
|Sterlin
|19,5467
|19,6447
|% 1,59
|
|Frank
|15,9478
|16,0439
|% 1,32
|
|Riyal
|3,9563
|3,9761
|% 1,70
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.000
|2.001
|9,29
|
|Altın Gr.
|956
|956
|17,13
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,91
|25,94
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,39
|0,27
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,92
|