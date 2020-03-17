***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 09:11
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
*
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 16.03.2020 tarihinde 100.000.000 TL-(yüzmilyontürklirası) kredi kullanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829564
BIST
11:5084.224
En Yüksek
|Değişim
|: -4,17%
|| -3.664,46
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
84.211
11:506,4534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0255
|Açılış
|: 6,4520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4547
En Düşük
6,4177
11:507,1677
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0252
|Açılış
|: 7,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
11:50307,84
En Yüksek
|Değişim
|: -1,79%
|| -5,60
|Açılış
|: 307,84
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.618.190
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|MAVI
|34,02
|574.606
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|6.185.727
|% -10,00
|
|AVTUR
|0,99
|1.169.435
|% -10,00
|
|GOZDE
|2,34
|2.648.947
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|3.244.595
|% -10,00
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|ASELS
|21,86
|244.846.196
|% -4,62
|
|GARAN
|8,06
|198.391.139
|% -1,59
|
|AKBNK
|5,88
|81.824.198
|% -1,51
|
|YKBNK
|1,99
|76.257.038
|% -1,97
|
|IHLGM
|0,78
|39.075.061
|% -9,30
|
|TSKB
|0,88
|41.946.527
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,99
|76.257.038
|% -1,97
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|KARSN
|1,23
|33.931.528
|% -3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8641
|7,9036
|% -0,08
|
|Frank
|6,7548
|6,7955
|% -0,16
|
|Riyal
|1,7135
|1,7221
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,86
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,41
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,23
|12,28
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|2,56
|2,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|30,25
|30,25
|0,20
|