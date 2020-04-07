***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, "İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 405 Ada 110 Parselde yer alan 92 adet Konut ve 1 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 93 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 03.04.2020 tarihinde alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835627BIST