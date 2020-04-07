***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.04.2020 09:44
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Şişli İlçesi, Teşvikiye Mahallesi, "İstanbul Şişli Teşvikiye Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 405 Ada 110 Parselde yer alan 92 adet Konut ve 1 adet Ticari Üniteden oluşan toplam 93 adet Bağımsız Bölüme ait Yapı Ruhsatları 03.04.2020 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835627
BIST
13:4094.009
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 1.937,76
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
13:406,7610
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0199
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
13:407,3599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0413
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3632
En Düşük
7,2810
13:40359,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -2,99
|Açılış
|: 359,01
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|152.618.123
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.004.663
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.252.939
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|219.967
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|22.737
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|111.169
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|411.785
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|67.413
|% -9,26
|
|YONGA
|8,97
|14.285
|% -5,58
|
|EGCYO
|0,34
|96.783
|% -5,56
|
|GARAN
|7,96
|504.435.947
|% 2,58
|
|THYAO
|9,46
|473.530.685
|% 3,16
|
|ASELS
|24,10
|401.870.644
|% 1,69
|
|PGSUS
|40,28
|364.362.600
|% 9,99
|
|SASA
|9,67
|330.848.621
|% 4,43
|
|YKBNK
|1,91
|222.897.690
|% 2,14
|
|IHLGM
|1,08
|90.473.070
|% 1,89
|
|ISFIN
|3,06
|222.523.629
|% 3,73
|
|KRDMD
|2,10
|132.972.909
|% 3,45
|
|GARAN
|7,96
|504.435.947
|% 2,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2864
|8,3279
|% 0,29
|
|Frank
|6,9108
|6,9524
|% 0,22
|
|Riyal
|1,7893
|1,7983
|% -0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-7,86
|
|Altın Gr.
|359
|359
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,02
|
|B. Petrol
|34,02
|34,02
|0,97
|