***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.04.2020 16:01
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. taahhüdü altında bulunan Ankara Başkent Emlak Konutları 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile altyapı ve çevre düzenleme işleri 29396 ada 11 parsel konut ve ticaret bloklarının kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 07.04.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836515
BIST
17:1992.850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 467,86
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.275
En Düşük
91.803
17:196,7704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
17:197,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0230
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4055
En Düşük
7,3489
17:19359,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,31
|Açılış
|: 359,90
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|5,39
|1.097.824
|% 10,00
|
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|DOCO
|316,40
|41.258.947
|% 9,98
|
|BFREN
|235,90
|15.449.137
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.502.553
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|42,16
|929.844.109
|% 4,67
|
|ASELS
|24,70
|765.443.340
|% 1,23
|
|THYAO
|9,53
|745.805.938
|% 0,00
|
|SASA
|9,05
|609.256.435
|% 1,23
|
|GARAN
|7,84
|594.018.222
|% 0,38
|
|GSRAY
|2,35
|354.537.854
|% 0,43
|
|ISFIN
|3,02
|332.309.752
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,03
|103.744.294
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,46
|324.240.629
|% 2,67
|
|YKBNK
|1,89
|171.694.314
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3725
|8,4145
|% 0,63
|
|Frank
|6,9653
|7,0073
|% 0,25
|
|Riyal
|1,7993
|1,8083
|% 0,32
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.648
|-0,91
|
|Altın Gr.
|359
|360
|1,06
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,92
|14,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|32,25
|32,25
|0,38
|
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