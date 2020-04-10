***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak -31 Mart 2020 tarihleri itibariyle, toplamda 1.203.351.111 TL (KDV Hariç) değerinde, satışa esas brüt 168.033 m2 büyüklüğe ulaşan 1107 adet bağımsız bölümün satışı (ön satışlar dahil) gerçekleştirilmiştir.Bu satışların toplamda 207.595.509 TL (KDV Hariç) değerindeki, 153 adeti yabancı ülke vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.Şirketimiz 2020 yılı 1. Çeyrek için 707 Milyon TL toplam satış değeri, 88 bin m2 satılabilir alan büyüklüğü hedefleri olduğunu duyurmuştu.Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları, pazarlama müdürlüğümüz ve satış ofisleri aracılığıyla elde edilen satış adetleridir. Satış işlemlerinin tamamlanması zaman almaktadır. Bu nedenle bir önceki ay veya aylarda açıklanan satış rakamlarında artmalar olabilir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi fesih etmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalar da söz konusu olabilir. Paylaşımlarda Yüklenicilere kalan bağımsız bölümler de satış rakamlarına yansıtılmıştır. Opsiyonlar satış adetlerinde dikkate alınmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837278BIST