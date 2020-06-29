***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2020 09:24
lamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul İli, Şile İlçesi, Çavuş Mahallesi, İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Idealist Koru) kapsamında, 70 Ada 82 Parselde yer alan 68 adet konut ve 1 adet ticari üniteden oluşan toplam 69 adet bağımsız bölüme ait Yapı Ruhsatları 24.06.2020 tarihinde alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853220
BIST
12:10115.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 460,33
|Açılış
|: 114.776
|
|Önceki Kapanış
|: 114.668
|
115.342
En Düşük
114.432
12:106,8553
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8577
En Düşük
6,8445
12:107,7169
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7251
En Düşük
7,6775
12:10390,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,63
|Açılış
|: 390,06
|
|Önceki Kapanış
|: 390,68
|
391,50
En Düşük
389,48
BIST En Aktif Hisseler
|VERUS
|26,40
|5.134.668
|% 10,00
|
|PRKAB
|4,76
|43.828.173
|% 9,93
|
|VERTU
|5,55
|4.153.226
|% 9,90
|
|DOGUB
|2,71
|21.331.867
|% 9,72
|
|OZBAL
|3,64
|24.265.762
|% 9,31
|
|HALKS
|3,60
|286.402
|% -7,22
|
|ORGE
|6,55
|67.437.095
|% -6,03
|
|SALIX
|11,23
|5.345
|% -6,03
|
|DAGI
|6,30
|8.205.437
|% -5,69
|
|AYEN
|5,04
|109.802.644
|% -5,44
|
|ODAS
|2,46
|687.979.530
|% -1,60
|
|HALKB
|6,39
|347.238.172
|% 1,43
|
|GARAN
|8,29
|342.628.630
|% 0,85
|
|EKGYO
|1,93
|328.628.028
|% 2,12
|
|TSPOR
|7,74
|251.105.107
|% -5,15
|
|ODAS
|2,46
|687.979.530
|% -1,60
|
|EKGYO
|1,93
|328.628.028
|% 2,12
|
|CEMAS
|1,46
|171.996.338
|% 2,82
|
|KARSN
|2,81
|195.341.757
|% 2,18
|
|BJKAS
|2,73
|185.027.265
|% 9,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4208
|8,4630
|% -0,14
|
|Frank
|7,2101
|7,2535
|% 0,10
|
|Riyal
|1,8213
|1,8305
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,62
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|2.587
|2.627
|27,00
|
|Tam
|2.602
|2.615
|8,30
|
|Yarım
|1.264
|1.279
|4,10
|
|Çeyrek
|632
|640
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,00
|
|B. Petrol
|40,34
|40,34
|-0,59
|
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