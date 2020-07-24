***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Zekeriyaköy Mahallesinde yer alan, 1790 Ada 4 Konut Parselinde revizyona gidilmiş, 245 adet olan konut sayısı 248 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları tarihinde alınmıştır. 16.07.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861867BIST