***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi kapsamında, 6471 Ada 1, 2, 3 ve 4 Parsel Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı tarihinde onaylanmıştır. Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. Kısım23.07.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861868BIST