***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden ""(Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16772 ada 1 Parselde yer alan ve toplam 399 adet ticari üniteden oluşan B9, B10 ve B11 Blokta revizyona gidilmiş olup, ticari ünite sayısı 345 ve konut sayısı 218 olacak şekilde toplam 563 adet bağımsız bölüm için Tadilat Yapı Ruhsatları alınmıştır. İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşım İşiAyrıca, 16771 Ada 1 Parselde yer alan ve toplam165 adet ticari üniteden oluşan A4 ve Kafeterya Blokta revizyona gidilmiş olup, ticari ünite sayısı 171 adet olacak şekilde Tadilat Yapı Ruhsatları ile 1 adet ticari üniteden oluşan A5 Blok için Yapı Ruhsatı alınmıştır. Proje kapsamında toplam bağımsız bölüm sayısı 2223 adet olmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862489BIST