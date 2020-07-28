***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarMaliye hazinesi mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yenişehir ve Namık Kemal Mahalleleri üzerinde muhtelif taşınmazların yer aldığı proje (Ankara Çankaya Saraçoğlu) kapsamında 120 adet konut ve 309 ticari üniteden oluşan toplam 429 adet bağımsız bölüm için Yapı Ruhsatları alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862870BIST