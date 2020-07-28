***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.07.2020 19:35
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Maliye hazinesi mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi, Yenişehir ve Namık Kemal Mahalleleri üzerinde muhtelif taşınmazların yer aldığı proje (Ankara Çankaya Saraçoğlu) kapsamında 120 adet konut ve 309 ticari üniteden oluşan toplam 429 adet bağımsız bölüm için Yapı Ruhsatları alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862870
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,1036
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1773
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 0,1127
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
18:05435,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 6,70
|Açılış
|: 435,81
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9772
|9,0223
|% 1,77
|
|Frank
|7,5557
|7,6012
|% 1,59
|
|Riyal
|1,8489
|1,8582
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|436
|436
|7,18
|
|Cumhuriyet
|2.880
|2.915
|4,00
|
|Tam
|2.938
|2.974
|66,80
|
|Yarım
|1.426
|1.451
|32,60
|
|Çeyrek
|715
|727
|16,30
|
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