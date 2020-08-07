***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









e Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, 07.08.2020 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır.İhaleye katılan İstekliler ve teklifleri içeren doküman ekte yer almaktadır. İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale sonuçlandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866701BIST