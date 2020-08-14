***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.08.2020 18:31
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı (Köy) İşi'nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek-20 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Asgari Şirket Payı Toplam geliri 201.310.950 TL'den 239.972.883,60 TL'ye artmıştır.
Detaylar ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869152
BIST
18:051.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -16,43
|Açılış
|: 1.094
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|Önceki Kapanış
|: 1.100
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1.096
En Düşük
1.077
18:057,3868
En Yüksek
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|: 0,63%
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|Açılış
|: 7,4150
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,3269
18:058,7432
En Yüksek
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 460,83
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|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
464,19
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|KENT
|2.289,90
|9.152.730
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,63
|291.645.204
|% 9,99
|
|BAYRK
|7,27
|13.056.316
|% 9,98
|
|DOKTA
|28,64
|38.469.242
|% 9,98
|
|BURVA
|54,90
|3.417.580
|% -10,00
|
|RALYH
|16,11
|3.464.544
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|83.817.588
|% -9,99
|
|QNBFL
|149,70
|14.969.911
|% -9,98
|
|VKFYO
|8,78
|4.552.684
|% -9,95
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|RTALB
|47,30
|1.099.945.472
|% 10,00
|
|THYAO
|11,14
|861.412.808
|% 0,00
|
|GARAN
|6,78
|683.869.358
|% -2,16
|
|TUPRS
|78,75
|667.692.230
|% 0,45
|
|EKGYO
|1,93
|1.247.359.381
|% -2,53
|
|SKBNK
|1,47
|282.816.509
|% -1,34
|
|TSKB
|1,09
|188.399.205
|% -2,68
|
|KARSN
|3,03
|502.066.485
|% -7,90
|
|DOHOL
|2,04
|322.523.060
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3833
|7,3868
|% 0,63
|
|Euro
|8,7369
|8,7432
|% 0,75
|
|Sterlin
|9,6451
|9,6935
|% 0,87
|
|Frank
|8,0863
|8,1350
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9624
|1,9723
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.944
|1.945
|-9,36
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|3.075
|3.122
|31,00
|
|Tam
|3.065
|3.144
|35,04
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|16,95
|
|Çeyrek
|743
|760
|8,48
|
|Gümüş.Ons
|26,66
|26,69
|-0,81
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,19
|
|B. Petrol
|44,86
|44,86
|-0,10
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