***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden "" nin Yer Teslimi, Yüklenici Özaltın İnş. Tic. Ve San. A.Ş. & Yıldızlar İnş. Ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığına Çarşamba günü yapılmıştır. İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 1.Kısım Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri26.08.2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871325BIST