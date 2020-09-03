***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesinde bulunan toplam 1.971.786,92-m² yüzölçümlü 0/4434, 0/4435, 0/5955 ve 0/6339 parsel sayılı kadastral taşınmazlardan, imar uygulaması sonrasında oluşacak yaklaşık 689,049.05-m2 yüzölçümlü imar parsellerinin 1,420,000,000.00-TL (KDV Muaf) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 28.08.2020 tarihinde protokol imzalanmıştır.Protokol kapsamında yer alan ve Şirketimizce satın alınan taşınmazlara ilişkin Gayrimenkul Değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873177BIST