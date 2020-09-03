***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.09.2020 17:47
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı mülkiyetindeki İstanbul İli, Avcılar İlçesi, Firuzköy Mahallesinde bulunan toplam 1.971.786,92-m² yüzölçümlü 0/4434, 0/4435, 0/5955 ve 0/6339 parsel sayılı kadastral taşınmazlardan, imar uygulaması sonrasında oluşacak yaklaşık 689,049.05-m2 yüzölçümlü imar parsellerinin 1,420,000,000.00-TL (KDV Muaf) bedel üzerinden Şirketimizce satın alınmasına ilişkin Şirketimiz ile T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında 28.08.2020 tarihinde protokol imzalanmıştır.
Protokol kapsamında yer alan ve Şirketimizce satın alınan taşınmazlara ilişkin Gayrimenkul Değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873177
BIST
18:051.076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -7,57
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.091
En Düşük
1.074
18:057,4384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0557
|Açılış
|: 7,4490
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4100
|
7,4518
En Düşük
7,3591
18:058,8117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0578
|Açılış
|: 8,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,8316
En Düşük
8,7171
18:05460,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,84
|Açılış
|: 460,51
|
|Önceki Kapanış
|: 461,22
|
465,64
En Düşük
458,28
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADEL
|19,36
|61.494.965
|% 10,00
|
|PEKGY
|14,19
|76.198.585
|% 10,00
|
|ARMDA
|42,90
|13.485.794
|% 10,00
|
|DGATE
|10,78
|34.046.246
|% 10,00
|
|HATEK
|11,77
|20.715.445
|% 10,00
|
|KENT
|458,50
|2.145.780
|% -9,99
|
|IZMDC
|20,58
|3.965.910
|% -9,97
|
|ALMAD
|1,36
|4.453.259
|% -8,11
|
|DOGUB
|3,92
|124.019.787
|% -7,98
|
|ETYAT
|1,77
|30.859.596
|% -7,81
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|ASELS
|16,90
|1.422.766.030
|% 1,81
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|FENER
|34,12
|1.004.217.111
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,65
|1.774.384.592
|% 4,89
|
|BJKAS
|3,47
|1.051.284.362
|% 1,76
|
|EKGYO
|1,72
|410.576.036
|% -2,82
|
|KRDMD
|2,97
|601.144.880
|% 1,02
|
|TSPOR
|5,61
|1.159.108.853
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4287
|7,4384
|% 0,75
|
|Euro
|8,7973
|8,8117
|% 0,66
|
|Sterlin
|9,8318
|9,8811
|% 0,05
|
|Frank
|8,1321
|8,1811
|% 0,74
|
|Riyal
|1,9767
|1,9866
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-16,37
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|3.076
|3.123
|8,00
|
|Tam
|3.058
|3.135
|3,83
|
|Yarım
|1.478
|1.517
|1,85
|
|Çeyrek
|741
|758
|0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,76
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,16
|
|B. Petrol
|43,36
|43,36
|-1,07
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YKSLN
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17:58XU100
Endeks 1, 082 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 14 altında . İşlem hacmi 11, 389.00 milyon TL de
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17:55PEGYO
Yüzde -4.09 oranında düşüşle 1.64 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 329, 296 adet işlem
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17:54AKMGY
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 40.18 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 323 adet işlem
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17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, HALKB, TAVHL