***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul ve Ankara'da toplam 39.604,51 m2 yüz ölçümlü 2 adet arsanın toplamda KDV Hariç 128.000.000 TL (KDV Dahil 151.040.000 TL) bedel üzerinden E-İhale ile Açık Artırma Usulü ile satışa sunulmaktadır. 18.09.2020 saat16:30'a kadar başvuru yapılabilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874930BIST