***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.09.2020 13:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul ve Ankara'da toplam 39.604,51 m2 yüz ölçümlü 2 adet arsanın toplamda KDV Hariç 128.000.000 TL (KDV Dahil 151.040.000 TL) bedel üzerinden E-İhale ile Açık Artırma Usulü ile satışa sunulmaktadır. 18.09.2020 saat16:30'a kadar başvuru yapılabilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874930
BIST
16:171.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,05
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
16:177,4969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
16:178,9107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9119
En Düşük
8,8309
16:17471,62
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 5,39
|Açılış
|: 471,62
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
471,94
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler16:15
|GRNYO
|2,75
|29.114.545
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.477.356
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.373.526
|% 10,00
|
|KENT
|452,30
|9.284.307
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.045.921
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.868.822
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|164.794.685
|% -9,97
|
|FENER
|35,92
|301.638.556
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,25
|93.358.020
|% -9,64
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|KRDMD
|3,17
|2.257.319.645
|% 3,26
|
|SISE
|6,35
|836.712.194
|% 1,93
|
|PETKM
|4,31
|796.100.311
|% 1,41
|
|IHLAS
|1,07
|450.630.115
|% 0,00
|
|ODAS
|2,66
|428.543.938
|% 0,76
|
|KRDMD
|3,17
|2.257.319.645
|% 3,26
|
|IHLAS
|1,07
|450.630.115
|% 0,00
|
|PETKM
|4,31
|796.100.311
|% 1,41
|
|ODAS
|2,66
|428.543.938
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|259.029.353
|% 1,68
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4930
|7,4967
|% 0,32
|
|Euro
|8,9014
|8,9066
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,6410
|9,6893
|% 1,12
|
|Frank
|8,2380
|8,2876
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9923
|2,0023
|% 0,31
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.957
|16,63
|
|Altın Gr.
|471
|472
|5,36
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|14,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|22,10
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|10,69
|
|Çeyrek
|753
|770
|5,35
|
|Gümüş.Ons
|27,05
|27,08
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,12
|
|B. Petrol
|39,39
|39,39
|-0,44
|