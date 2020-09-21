***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2020 18:05
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul-Avcılar ve Ankara-Çankaya, 39.604 m2 yüz ölçümlü arsaların KDV Hariç 128.000.000 TL (KDV Dahil 151.040.000 TL) bedel üzerinden e-ihale ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsalar için 18.09.2020 tarihinde toplam KDV Hariç 149.900.000 TL (KDV Dahil 176.882.000 TL) teklif gelmiştir.
Söz konusu arsaların nihai satış işlemleri devam etmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876038
BIST
18:051.087
En Yüksek
|Değişim
|: -2,24%
|| -24,93
|Açılış
|: 1.112
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.115
En Düşük
1.086
18:057,6306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0751
|Açılış
|: 7,6620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5970
|
7,6401
En Düşük
7,5393
18:058,9717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0094
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0029
En Düşük
8,9079
18:05466,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -7,15
|Açılış
|: 466,78
|
|Önceki Kapanış
|: 473,93
|
476,07
En Düşük
462,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBIR
|1.948,10
|1.743.550
|% 10,00
|
|DNISI
|8,91
|10.059.702
|% 10,00
|
|TACTR
|8,91
|2.068.528
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.185,60
|1.685.602
|% 10,00
|
|TKURU
|531,30
|1.637.998
|% 10,00
|
|KAPLM
|12,33
|37.501.120
|% -10,00
|
|KSTUR
|186,30
|1.402.774
|% -10,00
|
|YONGA
|59,40
|7.219.832
|% -10,00
|
|PKENT
|899,10
|614.984
|% -10,00
|
|DMSAS
|6,58
|179.702.118
|% -9,99
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|GARAN
|6,48
|594.438.218
|% -2,70
|
|PETKM
|4,16
|571.901.075
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,18
|1.603.633.386
|% -1,85
|
|SISE
|6,55
|3.083.632.145
|% 2,50
|
|IHLAS
|1,02
|187.478.909
|% -2,86
|
|EKGYO
|1,73
|295.429.132
|% -2,81
|
|TRKCM
|4,33
|618.409.065
|% 1,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6253
|7,6329
|% 1,02
|
|Euro
|8,9540
|8,9741
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7292
|9,7780
|% -0,01
|
|Frank
|8,2953
|8,3452
|% 0,50
|
|Riyal
|2,0281
|2,0383
|% 0,99
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-45,52
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-7,12
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.148
|-52,00
|
|Tam
|3.088
|3.165
|-51,60
|
|Yarım
|1.493
|1.531
|-24,96
|
|Çeyrek
|749
|765
|-12,48
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,41
|-2,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,98
|-0,53
|
|B. Petrol
|41,50
|41,50
|-1,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57AKENR
Yüzde -5.37 oranında düşüşle 1.94 lira fiyatla işlem gören hissede 38, 932, 290 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 086 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 3 altında . İşlem hacmi 15, 155.00 milyon TL de
-
17:55KUYAS
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 2.15 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 144, 936 adet işlem
-
17:54ARMDA
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 83.75 lira fiyatla işlem gören hissede 243, 680 adet işlem
-
17:53RYSAS
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 6.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 115, 503 adet işlem