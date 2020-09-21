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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.09.2020 18:05
GÜNCEL HABERLER



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul-Avcılar ve Ankara-Çankaya, 39.604 m2 yüz ölçümlü arsaların KDV Hariç 128.000.000 TL (KDV Dahil 151.040.000 TL) bedel üzerinden e-ihale ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsalar için 18.09.2020 tarihinde toplam KDV Hariç 149.900.000 TL (KDV Dahil 176.882.000 TL) teklif gelmiştir.
Söz konusu arsaların nihai satış işlemleri devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876038


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Yarım 1.493 1.531 -24,96  
Çeyrek 749 765 -12,48  
Gümüş.Ons 24,37 24,41 -2,37  
Gümüş Gr. 5,97 5,98 -0,53  
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