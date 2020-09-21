***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan İstanbul-Avcılar ve Ankara-Çankaya, 39.604 m2 yüz ölçümlü arsaların KDV Hariç 128.000.000 TL (KDV Dahil 151.040.000 TL) bedel üzerinden e-ihale ile satışa sunulmuş olup, söz konusu arsalar için 18.09.2020 tarihinde toplam KDV Hariç 149.900.000 TL (KDV Dahil 176.882.000 TL) teklif gelmiştir.Söz konusu arsaların nihai satış işlemleri devam etmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876038BIST