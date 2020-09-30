***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 18:51
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Üsküdar Barbaros Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Validebağ Konakları), 1137 Ada 48 Parsel A2, A3, B1, B3, B4, C1 Bloklar İle Bu Bloklara Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 30.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877561
BIST
18:051.145
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
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|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
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|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
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|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7152
|7,7212
|% -1,22
|
|Euro
|9,0363
|9,0491
|% -1,41
|
|Sterlin
|9,9379
|9,9878
|% -0,73
|
|Frank
|8,3461
|8,3964
|% -1,37
|
|Riyal
|2,0534
|2,0637
|% -1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.898
|-0,62
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-5,40
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,82
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|5,91
|5,92
|-0,16
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|0,44
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