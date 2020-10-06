***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2020 14:57
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden "İstanbul Bakırköy Şevketiye Florya Konut Ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı Ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşi"nin Yer Teslimi, Yüklenici Mustafa Ekşi İnş. Tur. San. Ve Tic. Ltd. Şti.' ne 05.10.2020 Pazartesi günü yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878577
BIST
16:461.160
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
16:467,7817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0171
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
16:469,1717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0228
|Açılış
|: 9,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
16:46479,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 2,16
|Açılış
|: 479,91
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler16:46
|YAPRK
|85,80
|1.736.420
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.341
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.579.301
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.624.560
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|815.719
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,22
|1.654.333.687
|% 0,56
|
|ODAS
|3,30
|1.329.072.710
|% 9,27
|
|SISE
|6,90
|1.131.832.319
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,49
|789.374.086
|% -0,29
|
|TURSG
|6,24
|718.441.164
|% 2,63
|
|ODAS
|3,30
|1.329.072.710
|% 9,27
|
|GARAN
|7,22
|1.654.333.687
|% 0,56
|
|KRDMD
|3,49
|789.374.086
|% -0,29
|
|ZOREN
|2,64
|596.604.208
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,79
|350.766.190
|% 1,13
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7785
|7,7817
|% 0,22
|
|Euro
|9,1657
|9,1717
|% 0,25
|
|Sterlin
|10,0606
|10,1111
|% 0,11
|
|Frank
|8,4806
|8,5317
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0682
|2,0786
|% 0,22
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,58
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,16
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.158
|3.237
|15,66
|
|Yarım
|1.527
|1.566
|7,57
|
|Çeyrek
|766
|783
|3,79
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,69
|42,69
|1,40
|
Seans Raporu
16:46
daha fazla
-
16:57MEGAP
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 580, 285 adet işlem
-
16:57MEGAP
Yüzde -3.46 oranında düşüşle 10.88 lira fiyatla işlem gören hissede 580, 285 adet işlem
-
16:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, PETKM, OYAKC
-
16:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 38 kaybederek (% -0.13 ) 1, 060
-
16:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : COSMO, EMNIS, PRKAB, EGCEY, YESIL, FORMT, OZRDN, OLMIP, FENER, KLGYO