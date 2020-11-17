***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2020 16:38
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
İstanbul Esenyurt Hoşdere 6. Etap 2. Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi ihalesi, Emlak Konut GYO A.Ş. İnşaat Yapım İşleri İhale ve Sözleşme Yönetmeliği'ne göre, 03.12.2020 tarihinde saat 11:00'de Belli İstekliler Arasında İhale Usulü (Davet) ile yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888904
BIST
18:051.260
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -33,27
|Açılış
|: 1.292
|
|Önceki Kapanış
|: 1.293
|
1.293
En Düşük
1.260
18:057,7017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0051
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7986
En Düşük
7,6843
18:059,1397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1450
|
9,2594
En Düşük
9,1109
18:05467,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,76
|Açılış
|: 467,21
|
|Önceki Kapanış
|: 467,98
|
474,08
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GLRYH
|14,52
|26.767.301
|% 10,00
|
|DAGI
|9,68
|194.414.536
|% 10,00
|
|SAFKR
|7,92
|84.975.979
|% 10,00
|
|RTALB
|46,48
|120.974.968
|% 9,99
|
|YESIL
|48,28
|16.295.136
|% 9,98
|
|EMNIS
|23,58
|421.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|174,60
|588.670
|% -10,00
|
|PKENT
|729,00
|87.459
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|151.379
|% -9,99
|
|DOAS
|28,74
|377.538.474
|% -9,96
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|THYAO
|11,47
|1.455.187.562
|% -2,63
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|AKBNK
|5,99
|1.180.252.819
|% -5,07
|
|EKGYO
|1,91
|1.056.711.357
|% 1,06
|
|GARAN
|8,42
|4.671.217.954
|% -5,92
|
|YKBNK
|2,67
|1.288.040.252
|% -6,64
|
|KRDMD
|4,18
|1.437.978.946
|% -4,57
|
|USAK
|2,47
|628.172.218
|% -3,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6969
|7,7010
|% -0,08
|
|Euro
|9,1311
|9,1412
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,1693
|10,2203
|% 0,25
|
|Frank
|8,4143
|8,4650
|% -0,03
|
|Riyal
|2,0467
|2,0570
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|-0,15
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,99
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.177
|8,00
|
|Tam
|3.113
|3.192
|7,63
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|3,69
|
|Çeyrek
|755
|772
|1,85
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GEDZA
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 19.53 lira fiyatla işlem gören hissede 382, 411 adet işlem
-
17:58KLGYO
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 633, 477 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -26, 97 kaybederek (% -2.31 ) 1, 141
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MARKA, DAGI, KNFRT, BMELK, YESIL, SAFKR, RTALB, PENGD, VAKKO
-
17:55
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EUYO, TKURU, MARTI, FLAP, MIPAZ, KSTUR