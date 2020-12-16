***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Denizli Merkez Efendi Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (Evora Denizli), 719 Ada 1 Parselin (D Bloklar) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 15.12.2020 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893552BIST