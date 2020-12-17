***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.12.2020 20:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan İstanbul ili Sarıyer ilçesi Ayazağa mahallesinde bulunan arsa üzerinde geliştirilecek İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1.Oturumu 13.01.2021 Çarşamba günü saat 11:00'da yapılacaktır.
İhale ilanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893735
BIST
18:051.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,91
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:057,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0022
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,7082
En Düşük
7,6981
18:059,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0054
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,4689
En Düşük
9,4533
18:05466,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 466,96
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
465,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|3,63
|265.763.808
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.033.850
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.959.244
|% 9,99
|
|TDGYO
|13,89
|8.308.935
|% 9,98
|
|ALCAR
|255,60
|35.547.264
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.188.880
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|721.212
|% -9,99
|
|RAYSG
|22,24
|9.197.987
|% -9,96
|
|INTEM
|21,22
|2.596.515
|% -7,74
|
|SEYKM
|27,90
|6.213.385
|% -6,75
|
|THYAO
|13,01
|3.183.033.018
|% 2,52
|
|PGSUS
|74,20
|2.079.203.027
|% 9,12
|
|GARAN
|9,77
|1.766.530.124
|% 0,51
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|SISE
|7,17
|837.090.504
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,14
|819.581.405
|% 3,88
|
|ISGYO
|2,29
|828.076.235
|% -3,78
|
|ODAS
|3,93
|1.288.079.646
|% -3,20
|
|TSKB
|1,68
|472.298.372
|% -3,45
|
|ALBRK
|2,03
|502.902.873
|% 4,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6976
|7,7049
|% 0,03
|
|Euro
|9,4530
|9,4632
|% 0,06
|
|Sterlin
|10,4212
|10,4735
|% -0,74
|
|Frank
|8,6696
|8,7219
|% -1,22
|
|Riyal
|2,0470
|2,0573
|% -1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|1,36
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|0,46
|