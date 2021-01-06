***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 19:44
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Şirketimiz projelerinden Kocaeli Gebze Emlak Konutları 3. Etap 2. Kısım Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi kapsamında, 6438 Ada 3 Parsel Dini Tesis İnşaatının (Projedeki Son Kısım) kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 04.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897492
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|ALCAR
|414,80
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|OYAYO
|9,24
|7.147.714
|% 10,00
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|BRSAN
|29,92
|127.798.987
|% 10,00
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|FENER
|33,66
|518.761.622
|% 10,00
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|JANTS
|441,30
|161.960.471
|% 10,00
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|NIBAS
|49,50
|48.308.421
|% -10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.376.997
|% -10,00
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|INTEM
|33,30
|4.538.226
|% -10,00
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|BASCM
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|482.557
|% -10,00
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|CMENT
|39,36
|6.693.027
|% -9,97
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|GARAN
|10,41
|2.364.831.361
|% 3,07
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|GUBRF
|69,25
|2.155.129.254
|% -0,72
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|ASELS
|18,69
|1.410.402.436
|% 1,85
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|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
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|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
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|SKBNK
|1,57
|917.090.283
|% 3,97
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|EKGYO
|2,37
|1.148.233.913
|% -0,42
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|DOHOL
|3,24
|1.324.765.804
|% 5,19
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|YKBNK
|3,16
|1.003.818.824
|% 3,61
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|PETKM
|5,17
|1.321.634.989
|% -2,08
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,3059
|7,3111
|% -1,02
|
|Euro
|8,9857
|8,9956
|% -0,99
|
|Sterlin
|9,9010
|9,9507
|% -1,36
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|Frank
|8,2555
|8,3052
|% -1,43
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|Riyal
|1,9401
|1,9498
|% -1,21
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-45,77
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|Altın Gr.
|448
|448
|-14,78
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|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-52,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|-50,73
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|Yarım
|1.458
|1.496
|-24,54
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|Çeyrek
|731
|748
|-12,27
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|Gümüş.Ons
|26,90
|26,94
|-0,69
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|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,23
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|B. Petrol
|54,51
|54,51
|0,91
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