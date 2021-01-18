***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2021 17:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Kalyon İnş. San. ve Tic. A.Ş. taahhüdü altında bulunan Ankara Başkent Emlak Konutları 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nde (Başkent Emlak Konutları), 29404 Ada 2 Parsel Dini Tesisin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 15.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903046
BIST
17:361.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 29,70
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.555
En Düşük
1.509
17:367,4954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0368
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:369,0518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0400
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:36442,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 5,00
|Açılış
|: 442,81
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:36
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.267.451
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.673.393
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.734.350
|% -5,95
|
|SILVR
|9,50
|29.803.421
|% -5,66
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,23
|1.945.338.597
|% 9,38
|
|DOHOL
|3,58
|1.720.698.011
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,20
|1.473.887.494
|% 1,81
|
|GARAN
|10,03
|1.234.783.274
|% 0,10
|
|SISE
|7,76
|999.916.750
|% -0,77
|
|DOHOL
|3,58
|1.720.698.011
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,49
|893.780.005
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,45
|449.433.919
|% 5,07
|
|TSKB
|1,89
|531.774.528
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,23
|1.945.338.597
|% 9,38
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4907
|7,4954
|% 0,49
|
|Euro
|9,0440
|9,0518
|% 0,44
|
|Sterlin
|10,1327
|10,1836
|% 0,31
|
|Frank
|8,3816
|8,4321
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9939
|2,0039
|% 0,58
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|9,82
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,92
|54,92
|-0,18
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:48NATEN
Yüzde 4.92 oranında artışla 37.96 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 963 adet işlem
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17:46RODRG
Yüzde 6.65 oranında artışla 16.20 lira fiyatla işlem gören hissede 285, 249 adet işlem
-
17:45LKMNH
Yüzde 7.07 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 861, 521 adet işlem
-
17:44XU100
Endeks 1, 551 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 25, 358.00 milyon TL de
-
17:44OYAYO
Yüzde 9.98 oranında artışla 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 445, 787 adet işlem