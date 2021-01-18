***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden Ak Yapı-Eşbah Ispartakule Ortak Girişimi taahhüdü altında bulunan İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (TEM34 Tahtakale), 670/1 Ticaret Parseli ve Bu Parsele Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi geçici yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 15.01.2021 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903047BIST