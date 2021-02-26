***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 09:50
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Şile Çavuş Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (İdealist Koru-İdealist Cadde)'nde Yüklenici ile yapılan Sözleşmeye Ek 4 No.lu Protokol ile Arsa Satışı Karşılığı Askeri Şirket Payı Toplam Geliri 15.070.000,00 TL'den 21.250.207,98 TL'ye artmıştır.
Detaylar ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913190
BIST
12:351.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -11,23
|Açılış
|: 1.457
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|Önceki Kapanış
|: 1.488
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En Düşük
1.443
12:357,3461
En Yüksek
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|Açılış
|: 7,3250
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|Önceki Kapanış
|: 7,2300
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7,4803
En Düşük
7,3038
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En Yüksek
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|Açılış
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|: 418,54
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424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|KOZAL
|129,60
|893.456.187
|% 1,09
|
|THYAO
|13,24
|864.679.838
|% -1,12
|
|GARAN
|8,89
|593.694.496
|% -2,09
|
|SASA
|41,00
|529.043.234
|% -1,68
|
|PETKM
|5,18
|501.733.539
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|255.989.627
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,26
|283.542.907
|% -2,16
|
|KARSN
|4,09
|398.095.582
|% -3,31
|
|PETKM
|5,18
|501.733.539
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,33
|122.821.743
|% -2,21
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3442
|7,3461
|% -0,09
|
|Euro
|8,9126
|8,9179
|% -0,43
|
|Sterlin
|10,2002
|10,2513
|% -0,67
|
|Frank
|8,0876
|8,1363
|% 0,07
|
|Riyal
|1,9489
|1,9587
|% -0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.765
|-4,78
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,27
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|10,00
|
|Tam
|2.758
|2.828
|13,16
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|6,36
|
|Çeyrek
|669
|684
|3,18
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,14
|
|B. Petrol
|65,40
|65,40
|-0,72
|