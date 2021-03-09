***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.03.2021 15:17
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Sarıyer Ayazağa Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 09.03.2021 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır. Söz konusu ihalenin ön yeterlik bölümüne katılan 4 istekli ekte listelenmiştir.
İhale komisyonu tarafından isteklilere ait ön yeterlik zarfları içerisindeki belgelerin ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra, ihalenin Pazarlık-Açık Artırma-Kapalı Zarf Teklif Alma bölümünü içeren 2. Oturumunun tarihi ve saati isteklilere yazı ile bildirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916496
BIST
15:221.547
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,33
|Açılış
|: 1.542
|
|Önceki Kapanış
|: 1.530
|
1.550
En Düşük
1.535
15:227,6459
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -0,1065
|Açılış
|: 7,6250
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|Önceki Kapanış
|: 7,6450
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7,7829
En Düşük
7,6004
15:229,1017
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -0,0943
|Açılış
|: 9,0700
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|Önceki Kapanış
|: 9,0800
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9,2271
En Düşük
9,0533
15:22418,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,49
|Açılış
|: 418,81
|
|Önceki Kapanış
|: 418,32
|
422,59
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:22
|TRILC
|13,31
|150.722
|% 10,00
|
|OZRDN
|11,99
|889.406
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,80
|17.726.707
|% 9,99
|
|FADE
|12,70
|39.311.612
|% 9,96
|
|VAKKO
|11,93
|26.431.630
|% 9,95
|
|YAYLA
|4,50
|153.534.313
|% -10,00
|
|ISGSY
|21,60
|8.928.593
|% -10,00
|
|KSTUR
|308,70
|1.252.001
|% -10,00
|
|VAKFN
|20,16
|4.889.043
|% -10,00
|
|NIBAS
|28,36
|52.204.879
|% -8,04
|
|GARAN
|9,04
|1.685.224.169
|% 0,44
|
|THYAO
|14,91
|1.411.572.023
|% 1,77
|
|SISE
|7,66
|812.303.320
|% 0,92
|
|PETKM
|6,21
|803.523.958
|% -0,32
|
|BIMAS
|69,10
|625.229.603
|% 3,37
|
|GARAN
|9,04
|1.685.224.169
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,40
|337.252.594
|% 1,27
|
|PETKM
|6,21
|803.523.958
|% -0,32
|
|SISE
|7,66
|812.303.320
|% 0,92
|
|THYAO
|14,91
|1.411.572.023
|% 1,77
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6419
|7,6459
|% -1,37
|
|Euro
|9,0920
|9,1017
|% -1,03
|
|Sterlin
|10,5644
|10,6174
|% -0,93
|
|Frank
|8,1705
|8,2198
|% -0,77
|
|Riyal
|2,0291
|2,0393
|% -1,34
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|24,52
|
|Altın Gr.
|419
|419
|0,99
|
|Cumhuriyet
|2.786
|2.828
|8,00
|
|Tam
|2.772
|2.842
|8,13
|
|Yarım
|1.340
|1.375
|3,93
|
|Çeyrek
|672
|687
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|25,66
|25,69
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,06
|
|B. Petrol
|68,91
|68,91
|0,67
|
Seans Raporu
15:22
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15:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 44 artarak (% 1.26 ) 1, 636
-
15:34XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 17, 112.00 milyon TL de
-
15:34KCHOL
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.58 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 908, 965 adet işlem
-
15:33AKSEN
Yüzde 4.16 oranında artışla 11.77 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 160, 675 adet işlem
-
15:32AVOD
Yüzde 6.46 oranında artışla 9.23 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 673, 831 adet işlem