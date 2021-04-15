***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2021 16:26
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Mart 2021 tarihleri itibariyle, toplam 1.799.160.071 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 182.032 m2 büyüklüğe ulaşan, 1.206 adet bağımsız bölümün satışı
gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların toplamda vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. 276.439.211,57 (KDV hariç) değerindeki 130 adedi yabancı ülke
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2021 ilk çeyrek verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 1.78 milyar TL ile uyumlu gerçekleştiği görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir. Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928525
BIST
18:051.408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,43
|Açılış
|: 1.410
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|Önceki Kapanış
|: 1.409
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En Düşük
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18:058,0597
En Yüksek
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|: -0,14%
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|: 8,0700
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8,1571
En Düşük
8,0064
18:059,6574
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459,75
En Düşük
449,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRGYO
|3,85
|273.156.662
|% 10,00
|
|SONME
|36,10
|2.785.068
|% 9,99
|
|CEOEM
|6,94
|81.928.484
|% 9,98
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|QUAGR
|26,48
|1.140.313.456
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|8.356.750
|% 9,93
|
|ITTFH
|2,34
|165.091.996
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,45
|2.136.861
|% -10,00
|
|TUREX
|17,38
|503.548.513
|% -9,99
|
|EPLAS
|28,46
|2.820.556
|% -9,99
|
|TKURU
|298,30
|1.781.448
|% -9,99
|
|GARAN
|7,31
|5.841.554.555
|% 4,58
|
|EREGL
|18,03
|1.754.368.451
|% 2,91
|
|KRDMD
|7,58
|1.397.039.178
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,70
|1.347.809.817
|% -6,97
|
|SASA
|45,32
|1.285.007.094
|% -2,62
|
|GARAN
|7,31
|5.841.554.555
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,21
|1.242.199.220
|% 2,79
|
|ODAS
|3,68
|859.707.735
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|405.420.357
|% -1,60
|
|TSKB
|1,34
|284.380.391
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0529
|8,0597
|% -0,14
|
|Euro
|9,6481
|9,6574
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,0921
|11,1478
|% 0,13
|
|Frank
|8,7193
|8,7718
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1444
|2,1551
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.765
|1.766
|29,07
|
|Altın Gr.
|458
|458
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|0,12
|
|B. Petrol
|66,73
|66,73
|0,15
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