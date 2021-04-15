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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2021 16:26



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde,    1 Ocak- 31 Mart 2021 tarihleri itibariyle, toplam 1.799.160.071 TL (KDV Hariç) , satışa esas brüt 182.032 m2 büyüklüğe ulaşan, 1.206 adet bağımsız bölümün satışı
gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların toplamda vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir. 276.439.211,57 (KDV hariç) değerindeki 130 adedi yabancı ülke
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2021  ilk çeyrek verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 1.78 milyar TL ile uyumlu gerçekleştiği görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir. Satışı tamamlanmış (ön satışlar dahil) bağımsız bölümler raporu ekte sunulmaktadır. Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928525


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