***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 17:59
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Şirketimiz arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale Zonguldak Ontemmuz Kentsel Dönüşüm Projesi İnşaatı İşi' nin sözleşmesi, Yüklenici HB Grup İnş. Tic. Ltd. Şti. ile 28.04.2021 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli:
71.561.000 TL+KDV
'
dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932462
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|3.159
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