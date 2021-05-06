***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









lamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi'nde (KÖY 2. Etap), 1789 Ada 2 Parsel ve 1789 Ada 4 Parsel Konut İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 05.05.2021 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934852BIST