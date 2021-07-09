***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.07.2021 16:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (TEM34 Tahtakale), 678/1 Ada/Parsel Cami ve Bu Parsele Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, 670/1 Ada/Parsel Park, 670/1 ve 678/1 Ada/Parseller İmar Yolları, Ada Dışı Atık Su ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı İşlerinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 09.07.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949998
BIST
15:571.379
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,36
|Açılış
|: 1.374
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.382
En Düşük
1.372
15:578,6681
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0246
|Açılış
|: 8,6600
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|Önceki Kapanış
|: 8,6800
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8,7066
En Düşük
8,6523
15:5710,3031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0131
|Açılış
|: 10,2650
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|Önceki Kapanış
|: 10,2850
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10,3212
En Düşük
10,2574
15:57501,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -2,06
|Açılış
|: 501,98
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|Önceki Kapanış
|: 504,04
|
505,21
En Düşük
500,68
BIST En Aktif Hisseler15:57
|EKIZ
|7,48
|628.103
|% 10,00
|
|SILVR
|6,07
|37.468.682
|% 7,62
|
|TIRE
|7,95
|59.425.338
|% 6,14
|
|DIRIT
|3,70
|272.083
|% 5,71
|
|NTGAZ
|8,10
|49.182.965
|% 5,61
|
|FADE
|17,47
|39.676.654
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,81
|33.221.078
|% -9,93
|
|PEKGY
|1,10
|231.548.389
|% -9,84
|
|KTSKR
|17,25
|59.928.679
|% -8,73
|
|TUREX
|10,64
|114.277.471
|% -8,04
|
|KRDMD
|7,28
|589.376.559
|% 2,82
|
|THYAO
|13,67
|539.254.539
|% 0,07
|
|GARAN
|8,53
|521.652.303
|% -0,35
|
|PETKM
|5,49
|496.545.829
|% 2,81
|
|EREGL
|18,03
|466.882.810
|% 2,68
|
|PEKGY
|1,10
|231.548.389
|% -9,84
|
|YKBNK
|2,28
|224.672.456
|% 1,33
|
|EKGYO
|1,85
|181.303.467
|% -0,54
|
|PETKM
|5,49
|496.545.829
|% 2,81
|
|KRDMD
|7,28
|589.376.559
|% 2,82
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6654
|8,6681
|% -0,28
|
|Euro
|10,2765
|10,3031
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9567
|12,0167
|% -0,00
|
|Frank
|9,4370
|9,4938
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3035
|2,3151
|% -0,35
|
|15:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.803
|-0,32
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.327
|3.377
|-14,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|-20,80
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|-10,06
|
|Çeyrek
|801
|820
|-5,03
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,75
|74,75
|0,63
|
Seans Raporu
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