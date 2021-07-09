Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.07.2021 16:06



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (TEM34 Tahtakale), 678/1 Ada/Parsel Cami ve Bu Parsele Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, 670/1 Ada/Parsel Park, 670/1 ve 678/1 Ada/Parseller İmar Yolları, Ada Dışı Atık Su ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı İşlerinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 09.07.2021 tarihinde onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949998


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:571.379
Değişim :  0,46% |  6,36
Açılış :  1.374  
Önceki Kapanış :  1.373  
En Yüksek
1.382 En Düşük
1.372
BIST En Aktif Hisseler15:57
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EKIZ 7,48 628.103 % 10,00  
SILVR 6,07 37.468.682 % 7,62  
TIRE 7,95 59.425.338 % 6,14  
DIRIT 3,70 272.083 % 5,71  
NTGAZ 8,10 49.182.965 % 5,61  
daha fazla
15:57 Alış Satış %  
Dolar 8,6654 8,6681 % -0,28  
Euro 10,2765 10,3031 % -0,13  
Sterlin 11,9567 12,0167 % -0,00  
Frank 9,4370 9,4938 % -0,32  
Riyal 2,3035 2,3151 % -0,35  
daha fazla
15:57 Alış Satış %  
Altın Ons 1.802 1.803 -0,32  
Altın Gr. 501 501 -2,60  
Cumhuriyet 3.327 3.377 -14,00  
Tam 3.306 3.389 -20,80  
Yarım 1.598 1.639 -10,06  
Çeyrek 801 820 -5,03  
Gümüş.Ons 25,89 25,93 -0,02  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,05  
B. Petrol 74,75 74,75 0,63  
Seans Raporu 15:57
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru