***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden İstanbul Avcılar Ispartakule 6. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi'nde (TEM34 Tahtakale), 678/1 Ada/Parsel Cami ve Bu Parsele Ait Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri, 670/1 Ada/Parsel Park, 670/1 ve 678/1 Ada/Parseller İmar Yolları, Ada Dışı Atık Su ve Yağmur Suyu Hattı İnşaatı İşlerinin (Projedeki Son Kısım) kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 09.07.2021 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949998BIST