***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar16.09.2021 TARİHLİ SAAT 10:04:52 ÖZEL DURUM AÇIKLAMAMIZA İLİŞKİN DÜZELTMEDİR16.09.2021 tarihli açıklamamızda duyurusu yapılan ihale sonucu, "Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 4.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri" projemize aittir. Türkçe açıklama kısmında sehven "İstanbul Hoşdere Emlak Konut Vadi Evleri 1.Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri" ifadesi yer almıştır. Açıklamamızın düzeltilmiş şekli aşağıdaki gibidir.Küçükçekmece Bizim Mahalle 1.Etap 4.Kısım Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İnşaatı İşleri ihalesi, 15.09.2021 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Buna ilişkin bilgi ektedir.İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin, ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihale sonuçlandırılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964074BIST