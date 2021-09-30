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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.09.2021 15:53



***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Şirketimiz projelerinden İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16772 Ada 1 Parseldeki B01, B02, B03, B04, B05 Konut, Otopark, Ofis ve İşyeri Bloklarının kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 29.09.2021 tarihinde onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965884


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Gümüş Gr. 6,18 6,19 0,01  
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