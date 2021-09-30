***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 15:53
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Maltepe Küçükyalı Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi (Nidapark Küçükyalı) kapsamında, 16772 Ada 1 Parseldeki B01, B02, B03, B04, B05 Konut, Otopark, Ofis ve İşyeri Bloklarının kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 29.09.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965884
BIST
15:541.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,86
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.399
En Düşük
1.386
15:548,8978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0192
|Açılış
|: 8,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8623
15:5410,3219
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0338
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2846
15:54495,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,62
|Açılış
|: 495,43
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
497,93
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler15:54
|VBTYZ
|20,74
|53.610.171
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|24.416.622
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.014.805
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|DGATE
|13,39
|14.456.274
|% 8,77
|
|RALYH
|5,87
|388.870
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|209.529.316
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|987.686
|% -9,93
|
|BALAT
|8,78
|175.856
|% -6,60
|
|GARFA
|12,12
|4.183.789
|% -6,55
|
|GARAN
|9,08
|1.203.785.532
|% 0,22
|
|TUPRS
|114,50
|752.773.020
|% 1,60
|
|THYAO
|13,99
|743.654.288
|% 1,52
|
|SISE
|8,22
|632.185.928
|% 0,61
|
|AKBNK
|5,29
|548.783.844
|% 0,95
|
|YKBNK
|2,38
|503.990.922
|% 0,42
|
|GARAN
|9,08
|1.203.785.532
|% 0,22
|
|AKBNK
|5,29
|548.783.844
|% 0,95
|
|ODAS
|1,38
|109.149.015
|% 1,47
|
|SISE
|8,22
|632.185.928
|% 0,61
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8901
|8,8978
|% -0,22
|
|Euro
|10,3155
|10,3219
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9308
|11,9906
|% 0,00
|
|Frank
|9,4682
|9,5253
|% -0,31
|
|Riyal
|2,3613
|2,3732
|% -0,32
|
|15:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.732
|5,00
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.272
|3.321
|-3,00
|
|Tam
|3.255
|3.337
|-0,45
|
|Yarım
|1.573
|1.614
|-0,21
|
|Çeyrek
|789
|807
|-0,11
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,19
|0,01
|
|B. Petrol
|77,28
|77,28
|-0,81
|
Seans Raporu
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