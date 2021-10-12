***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2021 18:00
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 1. Oturumu 12.10.2021 tarihinde saat 11:00 da yapılmıştır.
Söz konusu ihalenin ön yeterlilik bölümüne
katılan istekliler ekte listelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970001
BIST
17:551.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
17:559,0422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0410
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0468
En Düşük
8,9803
17:5510,4520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0542
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
17:55512,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,60
|Açılış
|: 512,33
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
513,97
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler17:55
|PENTA
|192,50
|17.310.583
|% 10,00
|
|GESAN
|23,76
|242.422.134
|% 10,00
|
|GSDDE
|4,30
|39.944.476
|% 9,97
|
|MERIT
|23,16
|9.352.171
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|PRKAB
|21,30
|65.245.977
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|127.878.328
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,30
|74.493.370
|% -9,95
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|KRONT
|35,76
|117.707.871
|% -7,79
|
|GARAN
|9,46
|1.702.701.158
|% 0,21
|
|ASELS
|16,33
|1.321.088.207
|% 3,22
|
|THYAO
|13,97
|1.065.565.297
|% -1,62
|
|SASA
|27,74
|764.668.117
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,80
|746.383.521
|% -0,15
|
|YKBNK
|2,42
|640.372.283
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,83
|373.456.791
|% 2,23
|
|GARAN
|9,46
|1.702.701.158
|% 0,21
|
|ODAS
|1,49
|165.344.278
|% -1,97
|
|KRDMD
|6,80
|746.383.521
|% -0,15
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0395
|9,0422
|% 0,46
|
|Euro
|10,4412
|10,4520
|% 0,52
|
|Sterlin
|12,2462
|12,3076
|% 0,38
|
|Frank
|9,6850
|9,7433
|% 0,23
|
|Riyal
|2,4028
|2,4148
|% 0,42
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.763
|8,46
|
|Altın Gr.
|512
|512
|4,76
|
|Cumhuriyet
|3.396
|3.447
|45,00
|
|Tam
|3.379
|3.464
|43,91
|
|Yarım
|1.633
|1.675
|21,24
|
|Çeyrek
|819
|838
|10,62
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,59
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,02
|
|B. Petrol
|83,31
|83,31
|-0,34
|
Seans Raporu
17:55
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 1 kaybederek (% -0.01 ) 1, 244
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUYO, EDIP, PENTA, EKIZ, GSDDE, MERIT, MEGAP, KSTUR, MEGAP, GESAN
-
17:59
AKFGY, TRGYO, GSDDE değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BALAT, ISGYO, PRKAB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 77 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 160 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 25 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem