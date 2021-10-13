***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2021 18:17
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12.10.2021 tarihinde 1. Oturumu yapılan İstanbul Kartal Esentepe 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin Pazarlık- Açık Artırma bölümünü içeren 2. oturumu 19.10.2021 Salı günü saat:14:30'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970427
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
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|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
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|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
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|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
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|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
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|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
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|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
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|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
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|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
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|PENTA
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|% -8,57
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|FROTO
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|% 9,97
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|GARAN
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|1.523.270.280
|% -1,26
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|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
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|ODAS
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|222.489.025
|% -0,67
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|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0679
|9,0741
|% 0,43
|
|Euro
|10,5084
|10,5207
|% 0,86
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|Sterlin
|12,3436
|12,4055
|% 0,84
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|Frank
|9,7676
|9,8265
|% 1,03
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|Riyal
|2,4110
|2,4231
|% 0,39
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.794
|1.795
|34,10
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|Altın Gr.
|523
|523
|11,58
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,15
|0,57
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|Gümüş Gr.
|6,73
|6,74
|0,18
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|B. Petrol
|83,35
|83,35
|-0,07
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