***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 16:28
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Ankara Başkent Emlak Konutları 1. Etap Konut ve Ticaret İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşleri'nde (Başkent Emlak Konutları) 29396 Ada 11 Parsel Konut ve Ticaret Blokları'nın kısmi kesin kabulü yapılmış olup Kısmi Kesin Kabul Tutanağı 22.10.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972475
BIST
17:121.511
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 17,80
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
17:129,5180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0665
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,6255
En Düşük
9,4039
17:1211,0537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0835
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1800
En Düşük
10,9330
17:12546,45
En Yüksek
|Değişim
|: -1,89%
|| -10,50
|Açılış
|: 546,45
|
|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,27
BIST En Aktif Hisseler17:12
|AKMGY
|40,06
|2.684.256
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.649.008
|% 9,93
|
|TSPOR
|4,87
|311.271.825
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.615.814
|% 9,93
|
|ARMDA
|55,40
|2.586.721
|% 9,92
|
|BIOEN
|27,02
|354.781.152
|% -6,18
|
|HUBVC
|10,05
|25.419.237
|% -5,81
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|UFUK
|21,20
|45.132
|% -4,50
|
|GARAN
|9,25
|2.177.183.704
|% 1,87
|
|GUBRF
|68,75
|1.213.453.382
|% 6,34
|
|THYAO
|14,63
|1.046.432.739
|% 2,45
|
|TUPRS
|140,00
|823.554.497
|% -1,27
|
|EREGL
|20,00
|734.549.379
|% 1,88
|
|GARAN
|9,25
|2.177.183.704
|% 1,87
|
|ODAS
|1,41
|230.863.041
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,60
|337.594.780
|% 0,39
|
|EKGYO
|1,98
|209.798.985
|% 0,51
|
|KRDMD
|7,57
|647.003.389
|% 0,80
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5128
|9,5180
|% -0,69
|
|Euro
|11,0443
|11,0537
|% -0,75
|
|Sterlin
|13,0967
|13,1624
|% -0,40
|
|Frank
|10,3081
|10,3702
|% -0,65
|
|Riyal
|2,5318
|2,5445
|% -0,60
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-24,73
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-10,08
|
|Cumhuriyet
|3.617
|3.672
|-70,00
|
|Tam
|3.593
|3.683
|-75,29
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|-36,42
|
|Çeyrek
|871
|891
|-18,21
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,90
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,24
|
|B. Petrol
|85,29
|85,29
|0,12
|
Seans Raporu
17:12
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17:26RALYH
Yüzde 5.00 oranında artışla 5.88 lira fiyatla işlem gören hissede 430, 383 adet işlem
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17:25PENGD
Yüzde 6.02 oranında artışla 3.70 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 823, 404 adet işlem
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17:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, SASA, THYAO
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17:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 49 artarak (% 1.10 ) 1, 329
-
17:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, AKMGY, HEDEF, MERIT, RHEAG, TSPOR, ARMDA