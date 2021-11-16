***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2021 17:42
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi, verilen teklif uygun bulunmadığından iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978090
BIST
18:051.686
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -16,89
|Açılış
|: 1.715
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|Önceki Kapanış
|: 1.702
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1.725
En Düşük
1.682
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En Düşük
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629,41
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|19,72
|98.830.432
|% 9,98
|
|ESCAR
|25,34
|55.453.942
|% 9,98
|
|BASGZ
|15,67
|579.395.018
|% 9,96
|
|DOBUR
|136,00
|11.487.104
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|570.712
|% 9,89
|
|TSPOR
|7,01
|1.032.000.268
|% -9,90
|
|ARASE
|94,60
|89.541.791
|% -9,39
|
|OYLUM
|8,01
|15.305.139
|% -8,56
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|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
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|NUGYO
|10,09
|11.985.293
|% -7,60
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|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|PETKM
|7,93
|2.410.863.180
|% 0,00
|
|THYAO
|17,66
|1.821.650.403
|% 0,28
|
|YKBNK
|3,37
|3.151.501.608
|% -0,59
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|SKBNK
|1,16
|497.620.384
|% -6,45
|
|AKBNK
|7,03
|2.863.038.564
|% 0,86
|
|GARAN
|12,07
|4.078.214.180
|% 3,78
|
|TSKB
|1,58
|503.202.154
|% -8,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,2671
|10,3205
|% 2,61
|
|Euro
|11,6352
|11,6992
|% 2,30
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|Sterlin
|13,7675
|13,8365
|% 2,39
|
|Frank
|11,0099
|11,0762
|% 1,71
|
|Riyal
|2,7347
|2,7484
|% 2,27
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-9,01
|
|Altın Gr.
|614
|614
|11,42
|
|Cumhuriyet
|4.071
|4.133
|106,00
|
|Tam
|4.051
|4.153
|105,97
|
|Yarım
|1.958
|2.009
|51,27
|
|Çeyrek
|982
|1.004
|25,63
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|8,25
|8,25
|0,13
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|0,84
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