***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2021 19:09
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi'nde (Köy 2. Etap), kapsamında bulunan Park Düzenleme İşleri'nin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 24.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986477
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|689
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|4.722
|212,00
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|Tam
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|4.747
|204,38
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