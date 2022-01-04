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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

04.01.2022 10:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden , 1789 Ada 3 Parsel, 1790 Ada 3 Parsel Konut İnşaatları ve Ada Dışı İmar Yolları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin () kısmi geçici kabulü yapılmış olup İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi'nde (KÖY 2. Etap)
Projedeki Son Kısım
Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 31.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988559


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BFREN 1.192,40 33.365.018 % 10,00  
UZERB 38,50 1.043.156 % 10,00  
DOBUR 85,30 5.767.955 % 9,99  
KRSTL 3,10 56.164.104 % 9,93  
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Frank 14,4169 14,5037 % 1,54  
Riyal 3,5282 3,5459 % 1,43  
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Altın Ons 1.803 1.803 1,00  
Altın Gr. 773 773 13,69  
Cumhuriyet 5.146 5.224 64,00  
Tam 5.119 5.252 65,39  
Yarım 2.474 2.541 31,63  
Çeyrek 1.241 1.270 15,82  
Gümüş.Ons 22,77 22,79 -0,11  
Gümüş Gr. 9,76 9,78 0,13  
B. Petrol 79,62 79,62 0,64  
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