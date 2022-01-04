***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz projelerinden , 1789 Ada 3 Parsel, 1790 Ada 3 Parsel Konut İnşaatları ve Ada Dışı İmar Yolları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin () kısmi geçici kabulü yapılmış olup İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi'nde (KÖY 2. Etap)Projedeki Son KısımKısmi Geçici Kabul Tutanağı 31.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988559BIST