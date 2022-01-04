***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 10:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden , 1789 Ada 3 Parsel, 1790 Ada 3 Parsel Konut İnşaatları ve Ada Dışı İmar Yolları ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşlerinin () kısmi geçici kabulü yapılmış olup İstanbul Sarıyer Zekeriyaköy İkmal İnşaatı İşi'nde (KÖY 2. Etap)
Projedeki Son Kısım
Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 31.12.2021 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988559
BIST
14:231.968
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 41,80
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:2313,2986
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,2303
|Açılış
|: 13,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:2315,0340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 0,2322
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:23771,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 12,24
|Açılış
|: 771,77
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:21
|CRFSA
|46,22
|4.813.305
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|33.365.018
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.164.104
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|BAGFS
|16,64
|57.871.931
|% -5,99
|
|KUYAS
|5,26
|14.249.489
|% -5,90
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,98
|1.732.570.348
|% 5,22
|
|EREGL
|30,10
|1.290.073.577
|% 2,94
|
|GARAN
|11,50
|1.260.630.910
|% 0,35
|
|SASA
|55,85
|1.072.964.980
|% 4,88
|
|SISE
|14,24
|870.436.674
|% 2,74
|
|YKBNK
|3,48
|628.260.200
|% 0,58
|
|EKGYO
|2,27
|310.361.586
|% 1,79
|
|GARAN
|11,50
|1.260.630.910
|% 0,35
|
|IHGZT
|0,75
|65.570.075
|% -1,32
|
|IHLAS
|0,62
|52.555.937
|% 8,77
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2863
|13,2986
|% 1,76
|
|Euro
|14,9884
|15,0340
|% 1,57
|
|Sterlin
|17,8813
|17,9710
|% 1,62
|
|Frank
|14,4169
|14,5037
|% 1,54
|
|Riyal
|3,5282
|3,5459
|% 1,43
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|1,00
|
|Altın Gr.
|773
|773
|13,69
|
|Cumhuriyet
|5.146
|5.224
|64,00
|
|Tam
|5.119
|5.252
|65,39
|
|Yarım
|2.474
|2.541
|31,63
|
|Çeyrek
|1.241
|1.270
|15,82
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,79
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|0,13
|
|B. Petrol
|79,62
|79,62
|0,64
|
Seans Raporu
14:21
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-
14:38TRGYO
Yüzde 6.55 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 263, 582 adet işlem
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14:37VERTU
Yüzde 8.67 oranında artışla 27.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 500, 950 adet işlem
-
14:35IHLAS
Yüzde 8.77 oranında artışla 0.62 lira fiyatla işlem gören hissede 87, 312, 586 adet işlem
-
14:34XU100
Endeks 1, 969 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 2 üstünde . İşlem hacmi 18, 079.00 milyon TL de
-
14:34KONYA
Yüzde 8.40 oranında artışla 1, 084.00 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 493 adet işlem