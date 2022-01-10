***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.01.2022 18:45
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.09.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Beykoz Riva Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı'nın Yüklenicisi ile yapılan Sözleşmeye Ek-7 No.lu Protokol ile 952.000.000 TL olan Asgari Şirket Payı Toplam Geliri, 1.254.437.837,14 TL'ye yükselmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992244
BIST
17:592.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 11,84
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.045
17:5913,8083
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:5915,6495
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0758
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:59795,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,44
|Açılış
|: 795,86
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|YAPRK
|33,00
|19.022.006
|% 10,00
|
|GEDZA
|20,04
|29.238.188
|% 9,99
|
|ESCAR
|33,98
|14.897.374
|% 9,97
|
|UZERB
|56,30
|978.832
|% 9,96
|
|ATATP
|69,75
|57.679.440
|% 9,93
|
|LIDFA
|4,29
|66.234.024
|% -9,87
|
|ELITE
|18,00
|279.087.307
|% -9,27
|
|RALYH
|11,37
|35.082.513
|% -6,34
|
|TETMT
|323,00
|10.195.740
|% -4,15
|
|SRVGY
|94,30
|10.304.087
|% -4,12
|
|KOZAL
|125,50
|830.185.176
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|BIMAS
|71,35
|626.380.696
|% -1,86
|
|TAVHL
|38,50
|573.827.422
|% 3,16
|
|TKFEN
|23,12
|374.002.508
|% 2,76
|
|EKGYO
|2,42
|822.276.664
|% 3,42
|
|ODAS
|1,38
|159.939.573
|% -0,72
|
|KATMR
|1,46
|103.048.540
|% 0,69
|
|HALKB
|4,72
|221.582.992
|% 1,07
|
|CEMAS
|1,16
|50.875.174
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7938
|13,7996
|% -0,05
|
|Euro
|15,6231
|15,6470
|% -0,50
|
|Sterlin
|18,6255
|18,7189
|% -0,47
|
|Frank
|14,8425
|14,9319
|% -0,89
|
|Riyal
|3,6626
|3,6810
|% -0,11
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,79
|
|Altın Gr.
|796
|796
|-0,98
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,41
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,93
|9,94
|0,03
|
|B. Petrol
|81,34
|81,34
|-0,41
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 13 artarak (% 1.82 ) 2, 298
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde 6.54 oranında artışla 7.33 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 578, 430 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 9.06 oranında artışla 27.20 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 456, 269 adet işlem
-
17:54EDIP
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 470, 459 adet işlem