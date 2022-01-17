***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.01.2022 10:21
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri itibariyle, toplam 17.143.229.751 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 1.024.773 m2 büyüklüğe ulaşan, 6.028 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların toplamda
2.186.744.029,73 TL (KDV hariç) değerindeki 623 adedi yabancı ülke
vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2021 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 11 milyar TL'yi %56 oranında aştığımız görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994609
BIST
10:352.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 11,85
|Açılış
|: 2.089
|
|Önceki Kapanış
|: 2.073
|
2.093
En Düşük
2.084
10:3513,4632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0560
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5350
|
13,7069
En Düşük
13,4355
10:3515,3872
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0408
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4500
|
15,6321
En Düşük
15,3579
10:35788,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,06
|Açılış
|: 788,60
|
|Önceki Kapanış
|: 789,66
|
802,18
En Düşük
787,23
BIST En Aktif Hisseler10:35
|UZERB
|74,05
|970.425
|% 9,95
|
|QNBFL
|107,00
|865.309
|% 9,91
|
|SRVGY
|103,30
|22.549.537
|% 9,89
|
|PKENT
|379,70
|22.696.429
|% 8,30
|
|HALKB
|5,56
|418.861.954
|% 7,96
|
|AKFGY
|8,25
|7.514.936
|% -6,88
|
|DARDL
|3,65
|52.739.677
|% -6,17
|
|IDEAS
|28,80
|420.887
|% -4,82
|
|BRMEN
|2,63
|144.298
|% -4,71
|
|ERCB
|52,40
|3.283.277
|% -3,85
|
|GARAN
|11,99
|646.769.126
|% 1,10
|
|HALKB
|5,56
|418.861.954
|% 7,96
|
|KRDMD
|12,99
|385.698.168
|% -1,67
|
|AKBNK
|7,60
|384.738.570
|% 1,20
|
|ASELS
|24,70
|331.645.373
|% 2,32
|
|HALKB
|5,56
|418.861.954
|% 7,96
|
|EKGYO
|2,45
|166.479.238
|% 0,82
|
|YKBNK
|3,97
|267.160.146
|% 2,32
|
|VAKBN
|4,08
|264.925.232
|% 5,15
|
|GARAN
|11,99
|646.769.126
|% 1,10
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4465
|13,4632
|% -0,41
|
|Euro
|15,3717
|15,3872
|% -0,26
|
|Sterlin
|18,3767
|18,4688
|% -0,33
|
|Frank
|14,6790
|14,7674
|% -0,39
|
|Riyal
|3,5790
|3,5969
|% -0,36
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|5,48
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|5.249
|5.329
|-24,00
|
|Tam
|5.225
|5.355
|-38,94
|
|Yarım
|2.525
|2.590
|-18,83
|
|Çeyrek
|1.267
|1.295
|-9,42
|
|Gümüş.Ons
|23,04
|23,06
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|0,01
|
|B. Petrol
|86,58
|86,58
|0,52
|