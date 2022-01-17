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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.01.2022 10:21
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri itibariyle, toplam 17.143.229.751 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 1.024.773 m2 büyüklüğe ulaşan, 6.028 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.
Bu satışların toplamda 
2.186.744.029,73 TL (KDV hariç) değerindeki 623 adedi yabancı ülke
 vatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.
Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2021 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 11 milyar TL'yi %56 oranında aştığımız görülmektedir.
Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.
Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994609


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QNBFL 107,00 865.309 % 9,91  
SRVGY 103,30 22.549.537 % 9,89  
PKENT 379,70 22.696.429 % 8,30  
HALKB 5,56 418.861.954 % 7,96  
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Sterlin 18,3767 18,4688 % -0,33  
Frank 14,6790 14,7674 % -0,39  
Riyal 3,5790 3,5969 % -0,36  
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Altın Ons 1.822 1.822 5,48  
Altın Gr. 789 789 -0,25  
Cumhuriyet 5.249 5.329 -24,00  
Tam 5.225 5.355 -38,94  
Yarım 2.525 2.590 -18,83  
Çeyrek 1.267 1.295 -9,42  
Gümüş.Ons 23,04 23,06 0,10  
Gümüş Gr. 9,97 9,99 0,01  
B. Petrol 86,58 86,58 0,52  
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