***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından geliştirilen projelerde, 1 Ocak- 31 Aralık 2021 tarihleri itibariyle, toplam 17.143.229.751 TL (KDV Hariç), satışa esas brüt 1.024.773 m2 büyüklüğe ulaşan, 6.028 adet bağımsız bölümün satışı gerçekleştirilmiştir.Bu satışların toplamda2.186.744.029,73 TL (KDV hariç) değerindeki 623 adedi yabancı ülkevatandaşlarına gerçekleştirilmiştir.Bugün itibarı ile açıklamış olduğumuz 2021 yıl sonu verilerine göre, yıllık hedefimiz olan 11 milyar TL'yi %56 oranında aştığımız görülmektedir.Şirketimiz bundan sonra da belirlediği hedeflere ulaşma konusunda tüm gayretini gösterecektir.Satış dağılım tablolarında belirtilen satış rakamları gerek satış/pazarlama müdürlüğümüz ve gerekse satış ofisleri aracılığıyla satışı kesinleşen bağımsız bölümlerden oluşmaktadır. Bu nedenle bir önceki çeyrek veya çeyreklerde açıklanan satış rakamların artmasına neden olabilmektedir. Ayrıca, alıcıların sözleşmeden cayma ve dönme ile satıcının sözleşmeyi feshetmesi nedenlerinden kaynaklanan azalmalarda söz konusu olabilir. Bilgi edilmesi önemle rica olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994609BIST