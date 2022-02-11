***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2022 18:13
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ankara Çankaya Çayyolu 2. Etap Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesinin 2. Oturumu 09.02.2022 tarihinde saat 14:30'da yapılmıştır.
İhalenin 2. oturumuna katılan istekliler ve yazılı nihai teklifleri
Gelen en yüksek teklif
Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 426.100.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 170.440.000 TL
Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %40
TEKFEM YAPI TİC. A.Ş. tarafından verilmiştir.
Teklifler değerlendirme aşamasındadır.
İstekliler ve teklifleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001239
BIST
18:052.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 12,38
|Açılış
|: 2.023
|
|Önceki Kapanış
|: 2.039
|
2.053
En Düşük
1.992
18:0513,5014
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0137
|Açılış
|: 13,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5450
|
13,5686
En Düşük
13,4400
18:0515,3606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,1040
|Açılış
|: 15,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4200
|
15,4711
En Düşük
15,2812
18:05808,78
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 14,94
|Açılış
|: 808,55
|
|Önceki Kapanış
|: 793,85
|
810,84
En Düşük
789,12
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|653,80
|13.302.012
|% 9,99
|
|INVEO
|29,54
|85.858.946
|% 9,98
|
|OYLUM
|4,86
|10.502.802
|% 9,95
|
|INTEM
|111,90
|41.294.213
|% 9,92
|
|GMTAS
|2,78
|9.101.709
|% 9,88
|
|ORCAY
|30,46
|149.039.969
|% -9,99
|
|KLKIM
|16,37
|304.522.378
|% -9,96
|
|KAPLM
|61,75
|9.530.108
|% -6,44
|
|DESA
|11,04
|79.690.095
|% -6,36
|
|MANAS
|23,00
|11.265.839
|% -6,20
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|EREGL
|29,08
|2.182.575.999
|% -1,29
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|TUPRS
|197,70
|1.569.905.816
|% 4,05
|
|SISE
|13,87
|1.508.972.109
|% -0,36
|
|THYAO
|29,62
|7.945.337.803
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,10
|1.049.007.048
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,32
|530.554.435
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,99
|2.171.495.497
|% 1,44
|
|MOBTL
|1,93
|250.255.722
|% 9,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4968
|13,5014
|% -0,10
|
|Euro
|15,3083
|15,3606
|% -0,67
|
|Sterlin
|18,2469
|18,3384
|% -0,09
|
|Frank
|14,5506
|14,6382
|% 0,21
|
|Riyal
|3,5887
|3,6067
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|34,50
|
|Altın Gr.
|808
|809
|14,71
|
|Cumhuriyet
|5.272
|5.351
|-18,00
|
|Tam
|5.249
|5.380
|-17,49
|
|Yarım
|2.537
|2.602
|-8,47
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|10,25
|10,26
|0,18
|
|B. Petrol
|94,94
|94,94
|3,53
|
Seans Raporu
18:05
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17:59VERUS
Yüzde 4.35 oranında artışla 52.75 lira fiyatla işlem gören hissede 693, 346 adet işlem
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17:58POLTK
Yüzde 4.32 oranında artışla 547.80 lira fiyatla işlem gören hissede 99, 840 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 18 artarak (% 0.12 ) 1, 834
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, PKENT, GMTAS, OYLUM, OZGYO, MOBTL
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17:57
INTEM, DAGHL, GMTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında