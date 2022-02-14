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***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

14.02.2022 19:06
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 2022 yılında, devam etmekte olan ve geliştirilmesi hedeflenen projelerden,
1. Çeyrekte 101.462 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 3.192.872.656 TL satış değeri,
2. Çeyrekte 212.560 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 6.017.636.309 TL satış değeri,
3. Çeyrekte 259.959 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 7.470.036.756 TL satış değeri,
4. Çeyrekte 398.859 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 10.675.255.586 TL satış değeri,
Toplamda ise 972.840 m2 toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 27.355.801.307 TL satış değerine ulaşacağımızı hedeflemekteyiz.
Şirketimizin net karının ise 1 milyar 440 milyon TL olabileceği öngörülmektedir.
Ayrıca şirketimiz tarafından, 2022 Yılı içerisinde ihalesi yapılması planlanan arsalara ait dosya ekte verilmiştir.
Yapmış olduğumuz çalışma sonucu ortaya çıkan satış öngörülerimiz mevcut piyasa şartları ve yıl içinde ülkemiz ve dünya ekonomisinde oluşabileceğini düşündüğümüz gelişmelerin beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerlerdir.  Beklenmedik şartların ortaya çıkması halinde, şirketimiz hedeflerini yeniden değerlendirebilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001659


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