Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.02.2022 09:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3458/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici AHES İnşaat Tic. ve San. A.Ş. ile 18.02.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli:
596.134.053 TL+KDV
'
dir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003049


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:172.025
Değişim :  -0,34% |  -6,95
Açılış :  2.050  
Önceki Kapanış :  2.032  
En Yüksek
2.061 En Düşük
2.021
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:15
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DERHL 5,72 25.810.611 % 10,00  
OTKAR 455,90 309.194.887 % 9,99  
MERIT 37,14 37.253.113 % 9,95  
LKMNH 14,59 35.636.607 % 9,70  
AVHOL 6,25 12.481.232 % 8,89  
daha fazla
15:15 Alış Satış %  
Dolar 13,6352 13,6382 % -0,07  
Euro 15,4755 15,4855 % 0,13  
Sterlin 18,5057 18,5985 % 0,02  
Frank 14,8041 14,8932 % 0,34  
Riyal 3,6227 3,6408 % -0,10  
daha fazla
15:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.894 1.894 -3,08  
Altın Gr. 831 831 -1,56  
Cumhuriyet 5.531 5.614 -9,00  
Tam 5.502 5.640 -12,47  
Yarım 2.659 2.728 -6,03  
Çeyrek 1.334 1.364 -3,02  
Gümüş.Ons 23,71 23,75 -0,19  
Gümüş Gr. 10,41 10,42 -0,08  
B. Petrol 91,75 91,75 0,36  
Seans Raporu 15:15
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru