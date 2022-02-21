***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.02.2022 09:25
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan "Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde Bakanlık adına Şirketimiz tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3458/1 Parsel İnşaatı İşi'nin sözleşmesi, Yüklenici AHES İnşaat Tic. ve San. A.Ş. ile 18.02.2022 tarihinde imzalanmıştır.
Sözleşme Bedeli:
596.134.053 TL+KDV
'
dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003049
BIST
15:172.025
En Yüksek
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840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler15:15
|DERHL
|5,72
|25.810.611
|% 10,00
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|OTKAR
|455,90
|309.194.887
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|37.253.113
|% 9,95
|
|LKMNH
|14,59
|35.636.607
|% 9,70
|
|AVHOL
|6,25
|12.481.232
|% 8,89
|
|BASCM
|3,08
|5.666.607
|% -35,83
|
|PKENT
|519,20
|1.089.801
|% -9,99
|
|CEOEM
|15,31
|17.006.866
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|THYAO
|29,34
|3.230.324.031
|% -0,20
|
|KRDMD
|11,67
|890.549.472
|% -0,60
|
|YKBNK
|4,04
|747.732.871
|% 0,25
|
|GARAN
|11,80
|671.415.700
|% -0,34
|
|EREGL
|28,30
|643.680.988
|% -0,14
|
|YKBNK
|4,04
|747.732.871
|% 0,25
|
|ODAS
|1,35
|155.103.718
|% -0,74
|
|THYAO
|29,34
|3.230.324.031
|% -0,20
|
|KRDMD
|11,67
|890.549.472
|% -0,60
|
|EKGYO
|2,30
|165.590.115
|% -1,29
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6352
|13,6382
|% -0,07
|
|Euro
|15,4755
|15,4855
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,5057
|18,5985
|% 0,02
|
|Frank
|14,8041
|14,8932
|% 0,34
|
|Riyal
|3,6227
|3,6408
|% -0,10
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.894
|1.894
|-3,08
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,56
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.502
|5.640
|-12,47
|
|Yarım
|2.659
|2.728
|-6,03
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-3,02
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,75
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,42
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,75
|91,75
|0,36
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