***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2022 15:44
***EKGYO*** EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden İstanbul Eyüp Alibeyköy Projesi İkmal İnşaatı İşi'nin (Yeniköy Konakları), kesin kabulü yapılmış olup Kesin Kabul Tutanağı 24.02.2022 tarihinde onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005092
BIST
15:321.955
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 1.920
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|Önceki Kapanış
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1.957
En Düşük
1.912
15:3213,7818
En Yüksek
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|Açılış
|: 13,7850
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|Önceki Kapanış
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14,1043
En Düşük
13,7333
15:3215,4920
En Yüksek
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|: -0,89%
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|: 838,71
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872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler15:32
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.754.239
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|26.478.372
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|88.287.747
|% 9,88
|
|IHEVA
|1,00
|35.067.888
|% -7,41
|
|PKENT
|392,80
|9.314.610
|% -7,36
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|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
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|KSTUR
|240,00
|334.556
|% -7,16
|
|AEFES
|25,00
|49.664.438
|% -6,86
|
|THYAO
|26,48
|3.134.869.163
|% -3,00
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|EREGL
|31,28
|1.716.845.183
|% 0,39
|
|KRDMD
|11,82
|1.663.830.690
|% 4,42
|
|TUPRS
|190,90
|1.078.368.582
|% 6,11
|
|GARAN
|11,17
|888.560.972
|% -1,85
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|YKBNK
|3,60
|569.715.479
|% -1,91
|
|KRDMD
|11,82
|1.663.830.690
|% 4,42
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|EKGYO
|2,01
|236.870.231
|% -1,47
|
|THYAO
|26,48
|3.134.869.163
|% -3,00
|
|HUNER
|2,57
|301.238.287
|% -3,75
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7595
|13,7818
|% -0,10
|
|Euro
|15,4026
|15,4920
|% -0,89
|
|Sterlin
|18,4189
|18,5113
|% -0,15
|
|Frank
|14,8905
|14,9802
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6637
|3,6821
|% -0,08
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|15:32
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.906
|1.906
|14,97
|
|Altın Gr.
|846
|846
|7,63
|
|Cumhuriyet
|5.632
|5.718
|16,00
|
|Tam
|5.614
|5.756
|23,87
|
|Yarım
|2.713
|2.784
|11,55
|
|Çeyrek
|1.361
|1.392
|5,77
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|Gümüş.Ons
|24,32
|24,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,83
|0,07
|
|B. Petrol
|98,56
|98,56
|4,44
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